Exeed до конца 2023 года привезет в Россию новый кроссовер

Китайский бренд Exeed (входит в Chery), намерен выпустить на российский рынок новую модель кроссовера. Эксперты полагают, что под новой машиной в компании подразумевают купеобразный кроссовер Yaoguang, который дебютировал в Китае в декабре 2022 года, сообщил 26 января портал Autonews.

В движение полноприводный кроссовер приводит четырехцилиндровый турбомотор мощностью 261 л.с., который работает с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. По габаритам машину эксперты сравнивают с кроссовером Lexus RX.

Длина машины составляет 4781 мм, а размер колесной базы равен 2815 мм. Yaoguang получил безрамочную решетку радиатора с ячеистым узором, скрытые дверные ручки, рельефный капот, панорамную крышу и оригинальную оптику.

В салоне машины установлена цифровая приборная панель, проекционный дисплей и большой экран мультимедийной системы. В Китае минимальная стоимость модели составляет 170 тыс. юаней (примерно 1 718 700 рублей). Производитель сообщил, что на данный момент по стоимости новой машины в РФ завершаются маркетинговые исследования.

15 декабря стало известно, что марка Exeed объявила о выходе на российский рынок обновленного компактного полноприводного внедорожника Exeed LX 1.6 AWD в комплектации Premium Plus. Стоимость автомобиля составит 3 750 000 рублей. Двигатель 1.6 TGDI 150 л.с., знакомый российским автомобилистам по модели Exeed TXL, прошел длительные испытания при высоких нагрузках, эквивалентных более 15 тыс. часов и 2 млн км эксплуатации. В моторе применяются передовые технологии, включая систему iHEC — решение, направленное на высокоэффективное сгорание топлива.