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Bentley выпустила эксклюзивный Continental GT Azure

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Фото: bentleymotors.com
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Компания Bentley к 70-летнему юбилею модели R-Type Continental, которую производили в 1953 году, выпустила особо комфортное купе Continental GT Azure. Автомобиль не предназначен для продажи, а станет частью пресс-парка марки, сообщил 26 января портал Motor.

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Bentley представила особый Continental GT Azure. В отделке купе были широко использованы премиальные материалы, включая различные породы древесины, а в его списке оснащения числится множество электронных ассистентов. Список оборудования Continental GT Azure включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему удержания машины в полосе движения. Для распознавания пешеходов и велосипедистов даже ночью машина оснащена инфракрасными камерами.

Вдохновением для дизайнеров современного Continental GT Azure послужил 70-летний автомобиль R-Type Continental, принадлежавший одному из клиентов марки в Швейцарии в декабре 1953 года. Новое купе, созданное в одном экземпляре, получило оттенок краски под названием Old English White. Ретро-версия была выкрашена в цвет слоновой кости. Завершают облик роскошного купе хромированная решетка радиатора, а также 22-дюймовые колесные диски ручной работы с цветовой схемой как у оригинальной машины.

17 ноября «Автостат» сообщил, что в октябре 2022 года россияне приобрели всего 20 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 77% меньше, чем в октябре 2021 года. Специалисты выяснили, что треть всех купленных в октябре 2022 года люксовых автомобилей принадлежала итальянскому бренду Maserati — семь единиц. Что касается остальных марок данного сегмента, то в октябре 2022 года жители России приобрели по три автомобиля Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce, по два — Aurus, по одному экземпляру Aston Martin и Ferrari.

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