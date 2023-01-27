Дерматолог раскрыла опасность маникюра с использованием гель-лака

Проведение маникюра с использованием ультрафиолетовой лампы может вызывать заболевания ногтевой пластины, кроме того, опасность представляет состав самого лака, а также техника его удаления. Об этом предупредила врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» Ангелина Тону в беседе с «Известиями» в пятницу, 27 января.

«Многие врачи со всего мира озадачены тем, что краткосрочные воздействия ультрафиолетовой лампы во время проведения маникюра вызывают заболевания ногтевой пластины. Однако официальных данных, подтверждающих, что ультрафиолет при покрытии гель-лаком вызывает ногтевую меланому, нет. Тем не менее во время маникюра с покрытием очень часто повреждается ноготь. Может возникать поражение грибами или онихолизис — отхождение ногтевой пластины от ногтевого ложа», — предупредила специалист.

Кроме того, регулярное излучение провоцирует преждевременное старение кожи рук и пигментацию. Покрытие гель-лаком и шеллаком под ультрафиолетовой лампой запрещено делать людям, имеющим меланиновую подногтевую пигментацию (меланонихию) и подногтевые невусы, подчеркнула дерматолог.

Она также указала на то, что постоянное покрытие на ногтях не позволяет контролировать состояние их здоровья. В связи с этим при удалении гель-лака или шеллака мастер маникюра должен сообщать клиенту о наличии каких-либо проблем, с которыми стоит обратиться к врачу-подологу.

«Опасность представляет не только ультрафиолет, но и состав самого лака, а также техника его удаления. При спиливании гель-лака пыль, которая содержит различные химические соединения, проникает в легкие. Это может вызывать аллергические реакции, бронхиальную астму и другие осложнения», — предостерегла Тону.

По ее словам, многие девушки, которые регулярно делают маникюр с покрытием, отмечают ослабление и ломкость ногтей, болезненные ощущения. Это может быть связано со слишком долгим ношением покрытия (более двух недель), а также с неправильным удалением гель-лака. Как отметила врач, это процедуру следует проводить аккуратно, чтобы не повредить ногтевую пластину.

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