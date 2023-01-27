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В Петербурге и Новосибирске разоблачили сеть «кол-центров»

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Фото: РИА Новости
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Сеть мошеннических «кол-центров» разоблачили в Новосибирске и Санкт-Петербурге, жертвами злоумышленников стали по меньшей мере 57 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Задержаны 10 участников организованной группы. Они подозреваются в серии мошенничеств, совершенных под предлогом помощи в получении кредитов», — рассказала она 26 января.

Мошенники под видом сотрудников несуществующих банков обзванивали граждан и предлагали оформить кредит. При получении согласия злоумышленники под различными предлогами получали от своих жертв денежные средства, после чего пропадали.

По предварительным данным, организатором был житель Санкт-Петербурга, сеть функционировала с февраля по август 2022 года, сумма ущерба не называется.

Задержания проводились по семи адресам — два в Северной столице, остальные в Новосибирске. Возбуждено уголовное дело. Организатор сети «кол-центров» и семь соучастников находятся в СИЗО, еще двоим назначен домашний арест.

Ранее в январе специалист по IT-безопасности Дмитрий Зорев рассказал, как не стать жертвой мошенников в интернете. Так, эксперт призвал с осторожностью относиться к сайтам знакомств и избегать лендингов.

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