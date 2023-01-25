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IT-специалист предупредил о популярных способах мошенничества в Сети

IT-специалист Зорев предупредил о вероятности столкнуться с мошенниками на сайтах знакомств и лендингах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Пользователям компьютеров следует с особенной осторожностью относиться к сайтам знакомств и одностраничным сайтам (лендингам), а также предложениям оформить карту заграничных банков. Специалист по IT-безопасности и руководитель группы разработки IT-решений Дмитрий Зорев 25 января объяснил, как не нарваться на мошенников в Сети.

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Зорев предупредил, что сайты знакомств в первую очередь «часто грешат» неформальной рекламой или сбором персональных данных пользователей для иных мошеннических схем.

«Например, в процессе онлайн-общения мошенники могут предложить обратиться к знакомому специалисту, который «помог заработать кучу денег и тебе тоже поможет» или просто соберут на странице вашего профиля информацию о вас, чтобы найти способ шантажа или обмана», — цитирует IT-специалиста «Газета.Ru».

В связи с этим, заметил он, лучше не делиться слишком личной информацией на странице профиля и оставлять без ответа рекомендации незнакомых людей в личных сообщениях.

Что касается лендингов, которые часто рекламируют товары и услуги, там также обычно предлагается заполнить анкету со своими данными или тут же заказать рекламируемый товар со скидкой.

«Зачастую такие сайты, маскируясь под известные бренды, привозят подделки или собирают персональные данные для последующей продажи. Так что если вы ввели свои данные, а вам не перезвонили, вероятно, эта информация попала в базу мошенников», — заключил Зорев.

Что касается предложений оформить карту заграничного банка, то сделать это виртуально нерезиденту страны просто невозможно. Для того чтобы избежать обмана в данной сфере, нужно внимательно читать данные центробанков тех стран, карту которых предлагает оформить конкретный сайт, предупредил эксперт.

Ранее, 23 января, технический директор компании PRO32 Виталий Земских рассказал, как избежать утечки паролей от онлайн-сервисов. Эксперт посоветовал при выборе программы для ведения реестра аккаунтов и паролей соблюдать определенные правила, поскольку даже у программ — менеджеров паролей — также происходят утечки. В частности, для защиты аккаунта можно придумать абсурдный ответ на контрольный вопрос.

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