Путеводитель по старинному кладбищу вышел в Тюмени

В Тюмени опубликовали путеводитель по старинному Текутьевскому кладбищу. Брошюра состоит из 30 глав, на ее создание у волонтеров ушло около четырех лет.

В книгу включены классификация дореволюционных надгробий, раздел с описанием флоры, карта с 60 важными захоронениями, а также биографии известных тюменцев, похороненных на этом кладбище, и людей, переживших переломные события XX века.

На карте кладбище изображено таким, каким оно было в 1885 году, пишет «Наш город».

Ранее сообщалось, что в Тюмени появится улица имени знаменитого железнодорожника Николая Войтика. Он является создателем банно-прачечного дезинфекционного поезда, работавшего во время Великой Отечественной войны.