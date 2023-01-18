Именем создателя поезда-бани назовут улицу в Тюмени

В Тюмени может появиться улица имени знаменитого железнодорожника Николая Войтика. Голосование жителей города проводится на сайте «Я решаю!». Сделать свой выбор можно в течение настоящей недели.

Как поясняет megatyumen.ru, речь идет о безымянном элементе в районе Гилевской рощи. У новой улицы пока нет названия.

Инициатива увековечить имя создателя банно-прачечного дезинфекционного поезда принадлежит местным активистам и коллективу вагонного участка.

Николай Войтик в период 1940–1960-х годов возглавлял вагонный участок в Тюмени. Во время Великой Отечественной войны он активно участвовал в развитии железнодорожного транспорта.

Поезд-баня появился в городе в 1942 году. Его построили за 25 дней на средства горожан. Помыться в поезде могли около 100 человек в час, пишет «Наш город».