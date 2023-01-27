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HBO Max закроет сериалы «Титаны» и «Роковой патруль»

The Hollywood Reporter: HBO Max закроет сериалы «Титаны» и «Роковой патруль»
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Фото: HBO Max
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Стриминговый сервис HBO Max не будет продолжать работу над сериалами по вселенной комиксов DC «Титаны» и «Роковой патруль», четвертые сезоны станут для проектов последними. Об этом 26 января сообщил журнал The Hollywood Reporter.

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Один из продюсеров обоих проектов Грег Берланти рассказал, что предвидел такой исход в связи с изменениями внутри американской развлекательной компании DC Entertainment, поэтому финальные сезоны были заранее написаны с логичным завершением.

«Несмотря на то что эти сезоны «Титанов» и «Рокового патруля» будут последними, мы очень гордимся этими сериалами и с нетерпением ждем, когда фанаты увидят их кульминации», — цитирует The Hollywood Reporter представителя HBO.

Ранее, 16 января, на HBO Max стартовал первый сезон сериала «Последние из нас» по мотивам видеоигры The Last of Us. Главные роли исполнили Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рэмси (Элли). События первого сезона разворачиваются на 10 лет позже, чем в первой части игры. Проект получил высокие оценки от критиков и зрителей на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

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