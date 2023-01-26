В Санкт-Петербурге расскажут о работе радио во время блокады Ленинграда

Жителям Петербурга расскажут о работе радио в годы блокады. Из студии, откуда вещали дикторы, звучит метроном военных лет. Пульт, микрофоны и другая аппаратура в студии подлинные. Радио в годы блокады считали дорогой жизни в эфире. Ежедневное вещание не останавливалось ни на минуту, передает телеканал «Известия». Репродукторы звучали в госпиталях и на фабриках. Обуховский завод поставлял дальнобойные орудия на фронт. В эфире в том числе опровергали сообщения немецкой пропаганды. Фашисты ежедневно сообщали о том, что город якобы разрушен.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.