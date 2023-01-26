«Известия» побывали в теплицах агропирамиды предпринимателя Яковлева

Ряды довольно новых, недавно построенных, теплиц, но внутри — признаки запустения: с одних грядок свисают сгнившие остатки зеленого лука, другие и вовсе не засеяны… Такую картину корреспонденты «Известий» увидели, посетив три тепличных комплекса предпринимателя Константина Яковлева, в том числе в Подмосковье.

Соинвесторы петербургского предпринимателя Константина Яковлева, привлеченные рекламой высоких доходов от производства зеленого лука, базилика и картофеля, заявили о потере десятков миллионов рублей. Они включились в проект предпринимателя и должны были получать 36% годовых.

Кроме того, Яковлев обещал полный возврат вложенных средств после истечения срока инвестдоговора. Но через несколько месяцев доходы перестали поступать на счет соинвесторов.

Сам предприниматель обещает вернуть средства, когда его бизнес справится с «временными проблемами» — лет через пять. За несколько лет частные инвесторы вложили около 200 млн рублей в проект Яковлева, который привлек их яркой рекламой о постройке теплиц и выращивании в них экопродуктов.

«Константин Яковлев вызвал доверие. Когда у нас была встреча сообщества инвесторов в Петербурге, на нее пригласили и Константина. На фуршете вокруг него собирались люди, он рассказывал о своих грандиозных планах и обещал золотые горы», — поделилась одна из пострадавших соинвесторов Александра Харламова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рагу и копыта: как доверчивые инвесторы потеряли миллионы на экогрядках