Связисты рассказали о работе на мобильной аппаратной станции в зоне СВО

В районе проведения спецоперации по защите Донбасса военнослужащие соединения управления группировки войск Центрального военного округа (ЦВО) круглосуточно обеспечивают связь и управление в войсках. Кадрами работы военных поделилось Минобороны РФ в четверг, 26 января.

Связисты обеспечивают радиосвязь и управление войсками, работая на аппаратных станциях Р-166 «Артек», которая предназначена для обеспечения связью на месте и в движении.

Задача данной радиостанции ― обеспечить управление вышестоящего командования при действии подразделений на расстоянии до 1 тыс. километров.

Командир роты связи с позывным «Магадан» поделился, что для успешного выполнения задач и избегания обнаружения российские военные маскируют технику. Он отметил, что возможность работы в движении обеспечивает непрерывное управление войсками.

Ранее, 13 января, связисты ЦВО сопровождают боевые подразделения по всей линии фронта. Они одними из первых в составе оперативных групп выдвигаются в новые районы базирования.

В ноябре корреспондент «Известий» Александр Морозов пообщался с военнослужащими-связистами Вооруженных сил России, которые служат в зоне проведения спецоперации. Командир взвода связи группировки «Отважные» с позывным Лиса рассказала, что неоднократно обеспечивала связь под минометными обстрелами.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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