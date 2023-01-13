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Связисты показали установку коммуникаций между подразделениями в зоне СВО

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Военные связисты Центрального военного округа (ЦВО) в ходе спецоперации сопровождают боевые подразделения по всей линии фронта. Они одними из первых в составе оперативных групп выдвигаются в новые районы базирования. Кадры боевой работы связистов 13 января представило Минобороны РФ.

«Роль данной станции заключается в обеспечении и организации связи между управлением и войсками, а также отдельными подразделениями. Каждый раз при смене места я обязательно должен замаскировать машину связи, чтобы обезопасить технику и жизнь от возможной атаки», — рассказал начальник станции с позывным «Нева».

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Его коллега, начальник радиорелейной станции с позывным «Немец» отметил, что машина связи обладает отличной проходимостью, надежна и маневренна.

«Выезжаем, ищем, где можно поймать канал. Работаем сутками, бесперебойно», — добавил он.

Системы связи и управления войсками — одни из самых приоритетных целей вражеской артиллерии и диверсионно-разведывательных групп. Военные связисты ЦВО ежедневно с риском для жизни устанавливают оборудование для связи, чтобы командование и подразделения оперативно передавали информацию и успешно реализовывали боевые задачи, сообщили в военном ведомстве.

В ноябре корреспондент «Известий» Александр Морозов пообщался с военнослужащими-связистами Вооруженных сил России, которые служат в зоне проведения спецоперации. Командир взвода связи группировки «Отважные» с позывным «Лиса» рассказала, что неоднократно обеспечивала связь под минометными обстрелами.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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