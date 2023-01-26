Реклама
Прямой эфир
Общество
В России предложили изымать дачи и участки за долги
Мир
Корпорация Lockheed Martin увеличит производство истребителей F-16
Общество
Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду и снег в Москве в выходные
Мир
Задержанный экс-соучастник акций СБУ рассказал о вербовке мирных жителей шантажом
Общество
В Москве отреставрируют главный дом усадьбы Хрящева-Шелапутиных
Экономика
Xiaomi и Honor возобновили набор сотрудников в российские офисы
Мир
В бундестаге возмутились «победной» риторикой против России
Мир
Режиссер «Гарри и Меган» обвинила Букингемский дворец в дискредитации сериала
Мир
Путин указал на обслуживание политическими элитами Европы интересов третьих стран
Мир
Канцлер ФРГ назвал эффективными готовящиеся к отправке на Украину танки
Общество
В РФ введут штрафы за сокрытие информации о парниковых выбросах
Мир
Новый посол США Линн Трейси прибыла в Москву

В России предложили изымать дачи и участки за долги

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России предложили изымать дачи в садово-товарищеских сообществах, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы, узнали «Известия».

В кассовом порядке: банки, МФО и коллекторы смогут возвращать долги физлиц
Кредитные организации обяжут фиксировать все разговоры с заемщиками

Отчисления в том числе включают налоги на земли общего пользования, обслуживание инфраструктуры, электроэнергию и другие, рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Компания обратилась с такой инициативой в правительство. С документом ознакомились «Известия».

Обычно это заброшенные земли (владелец умер, наследники не вступили в пользование, просто бросили и так далее), таких участков в садовых товариществах порядка 10–20%, сообщил Сауков. Но по действующим правилам, изъять и продать их можно только в случае соразмерности долга стоимости, что бывает крайне редко, а срок исковой давности по задолженности составляет всего три года, добавил эксперт.

В качестве альтернативы предлагается увеличить срок исковой давности для целевых и членских взносов с трех до десяти лет.

«Это позволит дачным обществам изымать земельные участки у наиболее злостных неплательщиков, поскольку за такой период задолженности стоимость участка может стать соразмерна сумме долга перед дачным сообществом», — говорится в письме «Этажей» в кабмин.

«Известия» направили запрос в пресс-службу правительства.

«Инициатива разумна, от решения этого вопроса напрямую зависит уровень инфраструктуры садовых сообществ. Сейчас изъятие участков происходит либо на основе механизма погашения долга, который редко бывает соразмерен, либо по общей практике заброшенных домов. Для этого заинтересованные лица, например соседи, пишут заявление в администрацию о невозможности установления местонахождения собственника», — сказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Сегодня изъятие участков садовых некоммерческих товариществ (СНТ) происходит по суду, уточнил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

«В нашей практике таких споров было достаточно. Но все они заканчивались либо ничем (то есть СНТ проигрывало), либо были какие-то полумеры», — сказал юрист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Остались с взносом: в России предложили изымать дачи и участки за долги

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023