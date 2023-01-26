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Военный эксперт объяснил тщетность попыток ВСУ высадить десант на левом берегу Днепра

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Фото: Соцсети
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) не смогут преодолеть оборону российских войск на Днепре, так как она хорошо оборудована и насыщена войсками, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. Таким образом он прокомментировал сообщение Минобороны РФ об уничтожении десанта ВФУ 25 января.

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«Спецназ Украины провел очередную разведку боем, попробовали нашу оборону на прочность. Насколько я знаю, высадка была в 5 утра, в темноте. Судя по картине боя, наши части заранее обнаружили диверсантов. Это позволяют сделать те же тепловизоры. Дальше осталось только одно — отразить атаку, что наши войска и сделали», — объяснил Дандыкин.

Эксперт отметил, что диверсионно-разведывательные соединения противника упорно ищут места, в которых можно форсировать Днепр.

«Ранее противник неудачно высаживался в районе Новой Каховки. И шансов прорвать нашу оборону у них нет. Она хорошо оборудована и насыщена войсками. Все подступы пристреляны, артиллерия находится в постоянной готовности, а в случае чего к отражению удара подключится авиация», — заверил он.

В Минобороны России 25 января сообщили, что в районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии была пресечена попытка противника переправить диверсионно-разведывательные группы на левый берег Днепра.

Кроме того, в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области ударами авиации и огнем артиллерии были поражены резервы ВФУ на правом берегу Днепра. Здесь российские войска накрыли ротную тактическую группу противника. В ходе боев было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ночной отбой: ВС РФ уничтожили украинский десант на левом берегу Днепра

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