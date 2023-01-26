Военный эксперт объяснил тщетность попыток ВСУ высадить десант на левом берегу Днепра

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) не смогут преодолеть оборону российских войск на Днепре, так как она хорошо оборудована и насыщена войсками, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. Таким образом он прокомментировал сообщение Минобороны РФ об уничтожении десанта ВФУ 25 января.

«Спецназ Украины провел очередную разведку боем, попробовали нашу оборону на прочность. Насколько я знаю, высадка была в 5 утра, в темноте. Судя по картине боя, наши части заранее обнаружили диверсантов. Это позволяют сделать те же тепловизоры. Дальше осталось только одно — отразить атаку, что наши войска и сделали», — объяснил Дандыкин.

Эксперт отметил, что диверсионно-разведывательные соединения противника упорно ищут места, в которых можно форсировать Днепр.

«Ранее противник неудачно высаживался в районе Новой Каховки. И шансов прорвать нашу оборону у них нет. Она хорошо оборудована и насыщена войсками. Все подступы пристреляны, артиллерия находится в постоянной готовности, а в случае чего к отражению удара подключится авиация», — заверил он.

В Минобороны России 25 января сообщили, что в районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии была пресечена попытка противника переправить диверсионно-разведывательные группы на левый берег Днепра.

Кроме того, в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области ударами авиации и огнем артиллерии были поражены резервы ВФУ на правом берегу Днепра. Здесь российские войска накрыли ротную тактическую группу противника. В ходе боев было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.

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Ночной отбой: ВС РФ уничтожили украинский десант на левом берегу Днепра