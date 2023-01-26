В бундестаге возмутились «победной» риторикой против России

Сейчас некоторые государства попросту не заинтересованы в установлении мира, а вместо серьезного обсуждения конфликта и поиска компромиссов звучит «победная» риторика против России. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

«Когда в Германии говорят об Украине, то, как правило, только о вооружении. Звучит победная риторика против России вместо серьезного обсуждения конфликта и поиска компромиссов», — сказал политик.

Сейчас, по его словам, есть государства, которые не заинтересованы в скорейшем установлении мира.

«Они даже рады, если этот конфликт продолжится, и Россия в нем ослабнет. Некоторое время назад мы слышали в новостях, что США увеличивают свою военную цель на Украине. Я задаюсь вопросом, почему у США есть военные цели на Украине, если они не участники <военных действий>?» — добавил он.

Политик заметил: Киев зависит в своих военных действиях не только от Вашингтона, но и от других западных столиц, которые поставляют оружие. И последних, по его словам, не волнует скорейший мир, они преследуют геополитический интерес в том, чтобы Россия была ослаблена в военном плане.

«Если завтра наступит мир, то этого не получится. Так что определенно есть те, кто не заинтересован в быстром нахождении дипломатического решения», — резюмировал парламентарий.

Подробнее читайте в интервью депутата бундестага «Известиям»:

«Это еще один шаг к большей военной эскалации»