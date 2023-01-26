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В США заявили об отсутствии угроз для НАТО со стороны России

Белый дом: нет никаких указаний на то, что Россия планирует удары по территории НАТО
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Oberhaeuser
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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США не видят угроз для НАТО со стороны России. Об этом он рассказал на регулярном брифинге 25 января.

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«Мы не видим абсолютно никаких указаний на то, что господин Путин планирует удары по территории НАТО»,— сказал Кирби журналистам.

При этом он отметил, что Америка по-прежнему придерживается принципов коллективной обороны НАТО, поэтому ранее президент Соединенных штатов Джо Байден распорядился направить дополнительно 20 тыс. американских военных на европейский континент, которые находятся там до сих пор.

«Я не могу говорить за каждого союзника по НАТО, но с нашей стороны я могу сказать, что мы уверены в наличии у нас возможностей, энергии, таланта и людских ресурсов для выполнения наших обязательств перед союзниками по НАТО»,— резюмировал Кирби.

Также представитель Белого дома добавил, что Вашингтон не видит никаких признаков возможных намерений России применить оружие массового уничтожения (ОМУ). По его словам, Белый дом тщательно следит за ситуацией на Украине и военно-политическими решениями России.

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