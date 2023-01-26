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США заявили об отсутствии у РФ намерения применять оружие массового уничтожения

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Chris Kleponis
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США не видят никаких признаков возможных намерений России применить оружие массового уничтожения (ОМУ) в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил на брифинге 25 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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«У нас нет никаких признаков того, что у [президента России Владимира] Путина имеется какое-либо намерение применить оружие массового уничтожения. Будь то ядерные вооружения, тактические или иные», — сказал он

Кирби добавил, что Белый дом тщательно следит за ситуацией на Украине и военно-политическими решениями России. Он также назвал размещение США сил и средств стратегического сдерживания надлежащим в сложившейся ситуации.

24 января негосударственная организация «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщила, что стрелки «часов Судного дня» перевели на 10 секунд, теперь они показывают 90 секунд до «ядерной полуночи».

Ранее, 20 января 2022 года, «часы Судного дня» замерли на отметке 100 секунд до конца света, представители «Бюллетеня ученых-атомщиков» не стали переводить стрелки. Это отражает представление ученых о том, что мир «приблизился к моменту гибели».

Организация «Бюллетень ученых-атомщиков» создана в 1945 году. После завершения Второй мировой войны издатели американского журнала, в котором публиковались статьи ученых-атомщиков Чикаго, обратились к научному сообществу с предложением объединить усилия в борьбе за поддержание глобальной безопасности.

Ключевым моментом в истории организации было создание в 1947 году «часов Судного дня».

В 1947 году часы установили на отметке семь минут до полуночи. В 1949 году, когда Советский Союз провел испытания ядерной бомбы, ученые перевели часы на отметку три минуты до «уничтожения человечества».

Организация оценила ситуацию в мире как наиболее стабильную в 1991 году, когда генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Часы показывали в 1991 году 23:43.

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