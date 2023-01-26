Эксперт сравнил возможности «Абрамсов» и российских танков

Танк M1 Abrams — хорошо защищенная машина, 105-мм орудие первой версии танка пробивает ранние модификации российских Т-72, Т-62, рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

«Против Т-90М они уже не очень хороши, он имеет улучшенную защиту, более мощное орудие и более совершенный прицельный комплекс. Думаю, они потому и засуетились с поставками танков, что в войска массово пошли Т-90М», — пояснил он.

Для восточно-европейского театра, особенно для весенне-осеннего периода «Абрамсы» очень тяжелые машины, добавил эксперт. У них больше ограничений по проходимости, чем у того же Т-72. Для них нужны понтонные парки, броневые ремонтно-эвакуационные машины.

«Кроме того, у них совершенно другой расход топлива. Это будет дополнительная нагрузка для системы снабжения ВСУ. Они также более сложны в обслуживании. Соответственно, надо иметь и подготовленных людей, и материальную базу. Думаю, их будут возить на ремонт и обслуживание в страны НАТО», — заключил эксперт.

Своим мнением о том, насколько сложно будет противостоять американским танкам, поделился командир танковой роты 1-го Армейского корпуса с позывным «Дантист».

«Машина тяжелая, грязи не любит. С украинскими экипажами, если американцы не бросят в бой своих танкистов, новые машины смогут выйти на фронт не раньше, чем через полгода, с учётом времени обучения экипажей. Кроме того, известно, что газотурбинный двигатель «Абрамса» не любит пыль, там фильтры не стоят соответствующие, эта проблема уже проявлялась в прошлых конфликтах. Поэтому «Абрамсы» ничего не изменят», — считает командир танковой роты.

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