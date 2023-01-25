Реклама
Прямой эфир
Интернет
В ЕС запланировали провести расследование против Microsoft из-за сбоя в Teams
Мир
МИД РФ выразил надежду на соблюдение Эстонией правил ООН в вопросе судоходства
Мир
В Грузии выразили обеспокоенность заявлением Киева о возможной эвакуации украинцев
Мир
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Мир
Шольц затруднился назвать стоимость поставок танков на Украину
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Общество
Владимир Путин отметил вклад мэра Москвы в создание кластера «Ломоносов»
Мир
ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список Всемирного наследия
Мир
Экс-президент Польши заявил об уникальном для ФРГ шансе «разобраться» с Россией
Политика
Колокольцев сравнил поведение Киева с предательством Иуды
Мир
Финляндия выдала Турции лицензию на экспорт оборонной продукции
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области

Постпредство РФ указало на неправомерность включения Одессы в список наследия ЮНЕСКО

Постпредство РФ: решение ЮНЕСКО по включению Одессы в список всемирного наследия принято в обход правил процедуры
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Viacheslav Onyshchenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по включению Одессы в список всемирного наследия было принято в обход правил процедуры и не выдерживают критики. Об этом в среду, 25 января, заявили в постоянном представительстве РФ при организации.

Опасная плотина: ЮНЕСКО потребовало от Монголии не перекрывать реку
Даурский заповедник оказался под угрозой из-за гидротехнических сооружений

«Решение о включении Одессы в ускоренном порядке в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, принято под давлением коллективного Запада в обход правил процедуры», — сообщили в постпредстве ТАСС.

Кроме того, отмечается, что Киев утаил от ЮНЕСКО информацию о сносе памятников в Одессе перед ее включением в список и отказался предоставить запрошенные консультативными органами дополнительные сведения, ссылаясь на военную тайну.

Также в постпредстве отметили, что Киев пытался оказывать давление на независимых экспертов, обвиняя их в политизации и пророссийской позиции только лишь за упоминание российской императрицы Екатерины II как основательницы города.

Ранее в этот день исторический центр Одессы был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В организации отметили, что это решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Объект также внесен в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

В список всемирного наследия также вошли Международная ярмарка Рашида Карами в ливанском Триполи и археологические памятники Мариба в Йемене.

29 декабря 2022 года в Одессе демонтировали памятник Екатерине II. Монумент планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023