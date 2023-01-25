Постпредство РФ указало на неправомерность включения Одессы в список наследия ЮНЕСКО

Решение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по включению Одессы в список всемирного наследия было принято в обход правил процедуры и не выдерживают критики. Об этом в среду, 25 января, заявили в постоянном представительстве РФ при организации.

«Решение о включении Одессы в ускоренном порядке в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, принято под давлением коллективного Запада в обход правил процедуры», — сообщили в постпредстве ТАСС.

Кроме того, отмечается, что Киев утаил от ЮНЕСКО информацию о сносе памятников в Одессе перед ее включением в список и отказался предоставить запрошенные консультативными органами дополнительные сведения, ссылаясь на военную тайну.

Также в постпредстве отметили, что Киев пытался оказывать давление на независимых экспертов, обвиняя их в политизации и пророссийской позиции только лишь за упоминание российской императрицы Екатерины II как основательницы города.

Ранее в этот день исторический центр Одессы был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В организации отметили, что это решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Объект также внесен в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

В список всемирного наследия также вошли Международная ярмарка Рашида Карами в ливанском Триполи и археологические памятники Мариба в Йемене.

29 декабря 2022 года в Одессе демонтировали памятник Екатерине II. Монумент планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.