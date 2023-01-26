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Врач назвала отличия временных отеков от признаков заболеваний почек

Врач Кашух: отеки могут быть симптомом нарушения водно-солевого обмена и проблем с почками
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Фото: ТАСС/Lino Mirgeler
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Отеки на лице и различных частях тела могут свидетельствовать о нарушении водно-солевого обмена или проблемах с почками. На это указала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Известиями» в четверг, 26 января.

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Она пояснила, что в большинстве случаев отеки связаны с избытком соли в рационе. Например, употребление традиционных праздничных продуктов — салатов, икры, запеченных блюд и выпечки — приводит к задержке жидкости в организме, в результате чего появляются отеки.

Кроме того, аналогичная проблема возникает при злоупотреблении алкоголем. Он также нарушает водно-солевой обмен в организме и способствует отечности тканей. При снижении количества соли и отказе от алкогольных напитков отеки проходят через несколько дней.

«В случаях когда отеки сохраняются на протяжении длительного периода или возникают время от времени независимо от питания, необходимо исключить проблемы с почками. Именно они регулируют процессы выведения воды из организма», — уточнила Кашух.

По ее словам, долгое время поражение почек может быть незаметным. При этом если не обращать внимание на начальные признаки заболевания, например, общую слабость и утомляемость, то болезнь будет прогрессировать, и в результате возникнут отеки.

Когда почки перестают нормально фильтровать кровь и отдавать ненужные вещества в мочу, они также пропускают и необходимые организму вещества, такие как белок. Потеря белка приводит к отечности кожи лица, рук и ног. В то же время изменения внешности не всегда очевидны сразу, но постепенно они нарастают.

Чтобы исключить патологию почек, врач рекомендовала обратиться к врачу и сдать анализы. Базовое исследование для оценки их здоровья — общий анализ мочи. Кроме того, изменения будут отображаться и в биохимическом анализе крови, а также исследовании на скорость клубочковой фильтрации — это комплексный анализ, указывающий на тяжесть нарушений. Также важно оценить уровень основных элементов, ответственных за водный баланс, а именно натрия, калия и хлора.

«В большинстве случаев отеки — признак неумеренности в еде и напитках во время праздников и после них. Но при сохранении отечности в течение длительного времени следует убедиться в здоровье почек и отсутствии нарушения водного баланса в организме. Чем раньше будет выявлена причина отеков, тем лучше это отразится на самочувствии и внешности», — добавила Кашух.

24 января врач предупредила о риске развития синдрома праздничного сердца после новогодних застолий. Она пояснила, что так называют нарушение сердечных сокращений или ритма сердца после избыточного употребления алкоголя, пагубное воздействие которого усугубляют кофе, энергетики и неполноценный сон.

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