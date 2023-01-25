Microsoft запланировала обновление File Explorer для Windows 11

Компания Microsoft работает над обновлением для файлового проводника в Windows 11. Об этом 24 января сообщает издание Windows Central.

Обновление будет включать в себя современный дизайн. Кроме того, новые функции помогут глубже интегрировать Microsoft 365 и OneDrive.

При этом изменения пользовательского интерфейса почти незаметны. В большей степени они подходят дизайн-документу Windows 11. При этом отмечается, что внешний вид File Explorer не менялся с Windows 8.

Кроме того, Microsoft работает над новой галереей File Explorer. Она будет включать более крупные превью фотографий. Помимо прочего, появится новая система тегов.

На прошлой неделе сообщалось, что с 1 февраля компания Microsoft прекратит продажу лицензионных копий операционной системы Windows 10.

В конце декабря 2022 года стало известно, что Microsoft 14 февраля 2023 года навсегда отключит браузер Internet Explorer 11.