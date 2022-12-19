Браузер Internet Explorer отключат на Windows 10 с 14 февраля

Корпорация Microsoft 14 февраля 2023 года навсегда отключит браузер Internet Explorer 11 на ПК с Windows 10. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании 16 декабря.

Отключение произойдет с обновлением современного браузера Microsoft Edge. В компании посоветовали заранее перейти на новую программу, а также удалить ярлыки и иные ссылки, ведущие на Internet Explorer, — это поможет избежать системных ошибок.

При этом Internet Explorer продолжит работу на Windows 7, 8.1, серверных редакциях, а также на корпоративных версиях «десятки».

Пока точно неизвестно, сколько еще будет поддерживаться программа на устаревших операционных системах.

Internet Explorer — браузер, который разрабатывала Microsoft для Windows с 1995 по 2015 год. Релиз последней версии Explorer состоялся в апреле 2014 года. Он оставался востребованным даже на фоне таких конкурентов, как Firefox Mozilla и Google Chrome. 29 апреля 2015 года Microsoft представила новый браузер – Edge, который стал обновленной версией и заменой Internet Explorer.

С 15 июня Microsoft прекратила поддержку последней версии Internet Explorer 11. Компания объяснила принятое решение тем, что браузер устарел. 12 января 2023 года также завершится расширенная поддержка Windows 7 и Windows 8/8.1. Для этих версий перестанут выходить обновления безопасности.