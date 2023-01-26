По стопам Роберта Паттинсона

Недели моды в Париже, Милане, Лондоне и Нью Йорке — главные мировые события индустрии, к которым приковано внимание профессионалов отрасли. Бренд Chapurin долгое время принимал участие в парижской Неделе. Нам удалось заручиться поддержкой сообщества, с нами работали топовые профессионалы: визажисты Том Пешо и Шарлотта Тилбери, стилист Патти Уилсон, модели Наоми Кэмпбелл, Лара Стоун, Влада Рослякова и многие другие.

Несмотря на рост популярности онлайн-форматов презентации коллекций, на мой взгляд, замены офлайн-показам пока нет. И очень здорово, что у брендов есть возможность таким образом взаимодействовать с аудиторией: критиками, инфлюенсерами, байерами и покупателями. Современные недели моды не только формируют тенденции сезона, но и отражают социальную повестку, связанную с экологией, принятием, толерантностью. И это можно только приветствовать.

На мужских показах было заявлено много любопытных трендов, но главные из них — это внимание к лаконичным силуэтам, укороченные модели одежды, пастельные миксы и многослойность. Бренд Zagna показал отличные сочетания прекрасных тканей, Dior порассуждал о мужском тейлоринге, а Louis Vuitton и Dries Van Noten — о принтах в мужской одежде. Некоторые дизайнеры ввели в коллекции элементы традиционно женской одежды, например юбки на показе Prada и Dior (звезда саги «Сумерки» Роберт Паттинсон пришел в юбке на показ Dior. — «Известия»).

Если говорить о женском гардеробе, то среди основных трендов можно выделить новый тейлоринг (костюмы и их варианты), искусственный мех, стилизацию рабочей униформы, мини-шорты, макси-пальто, пастельную цветовую гамму, черные total looks, кроп-топы.

Показы на Неделе в Париже — это смотр дизайнеров, членов синдиката высокой моды Франции. Когда мы говорим о ней как об искусстве, то это как раз о couture. Здесь сложно выделять тренды, скорее это ощущения дизайнеров, гиперболизированный креатив без агрессивного налета коммерциализации. Поэтому речь идет не о тенденциях, а о высказываниях: у Джона Гальяно — о будуарно-гранжевой эстетике и ностальгии по его временам в Dior, у Джорджио Армани — воспевание хрупкости и изменчивости женщины.

По поводу Schiaparelli я могу сказать, что против ограничений и буллинга на пустом месте. Этот бренд питается эстетикой сюрреализма, поэтому появление такого хода, как головы животных, — оправданно. Тем более это не чучела, а искусственно созданные модели. Это всё равно, что возмущаться статуями львов и лошадей в Санкт Петербурге.

Мир моды глобален, и мы наблюдаем, что там происходит. Конечно же, тренды дойдут до нашей страны, так как мы не изолированы от мира. Это глобальная индустрия, и российский дизайн — ее часть. Но станут ли они массовыми — большой вопрос: многие марки, которые транслировали тенденции среди покупателей, ушли. А с заменами пока сложно.

Я не думаю, что есть какие-то разделения в восприятии трендов по принципу «свои — не свои». Это всё искусственно. Дизайн Prada любят и в Китае, и в Мексике, а The Row обожают москвичи и жители Лондона.

Мир моды дает универсальные инструменты, они едины для всех, если только нет искусственных законодательных запретов на какие-то предметы гардероба или образы, как в некоторых странах Азии. Возможно, российская мода попробует больше обращать внимание на национальные промыслы, истоки богатой русской культуры, наше наследие. Но интерпретация этих мотивов всё равно должна быть современной и актуальной с точки зрения общемировых тенденций.

Российской модной индустрии придется развиваться в русле мировой, другого пути у нее нет. Что касается текстильного производства — его нужно развивать, но это долгие инвестиции, на которые мало кто готов. Материалы, из которых шьются вещи отечественных брендов, на 90–100% импортные. Качественные ткани российского производства для дизайнерской одежды найти практически невозможно. Возможно, мировая турбулентность подтолкнет развитие в нашей стране текстильного производства, которого так не хватает нашим дизайнерам.

Игорь Чапурин — популярный российский модельер, заслуженный художник РФ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора