Модели Schiaparelli вышли на подиум Недели моды в Париже со звериными головами

Модный дом Schiaparelli представил свою новую весеннюю коллекцию на Неделе моды в Париже, показ уже успел взбудоражить соцсети. Гости и модели появились на публике в элегантных нарядах, украшенных «чучелами» зверей. В таких платьях были Кайли Дженнер, Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл и другие знаменитости.

Показ активно транслировала в своем Twitter главный модный критик газеты The New York Times Ванесса Фридман. На опубликованных кадрах запечатлены Дженнер и Шейк, чьи черные платья украшали огромные мягкие аксессуары в виде головы льва.

В образе другого кошачьего вида появилась еще одна модель — она продемонстрировала гостям мероприятия обтягивающее меховое платье с мордой оскалившегося тигра в центре декольте. В коллекции Schiaparelli также появилась голова волка, которую несла на себе Кэмпбелл.

Головы зверей хоть и выглядели реалистично, но не являлись чучелом. Мастера Schiaparelli создали их из полимерной пены, эпоксидной смолы, искусственного меха и других материалов. Как отмечает издание Fashion network, при создании этой коллекции дизайнер вдохновилась комедией Данте «Божественная комедия».

Произвели фурор и другие известные гости показа, среди которых была американская певица Doja Cat. Она появилась на публике в марсианском наряде переливающегося красного цвета, полностью покрывающем голову.

Новую коллекцию представила и Dior в ноябре прошлого года. В рекламном ролике модели бренда позировали в белых кружевных платьях на фоне берез в зимнее время года. После этого некоторые зрители нашли в этом отсылки к России. Кроме того, схожесть с русской гжельской прописью пользователи соцсетей нашли в моделях новых сумок Dior.