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Колокольцев сравнил поведение Киева с предательством Иуды

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Поведение украинских властей напоминают евангельскую историю о 30 сребрениках, которые, согласно Новому Завету, получил Иуда Искариот за предательство Иисуса Христа. Такое мнение высказал глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая в среду, 25 января, на XXXI Международных Рождественских образовательных чтений.

Колокольцев заявил, что «хозяев киевской верхушки» из Северной Америки уже не смущают ни огромные жертвы среди людей, ни коррумпированность их «марионеток», ни фактическая героизация фашизма на Украине. Киевский режим же, по его словам, превращает дружественную России страну в «форпост враждебной инфраструктуры».

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«Украинцам обещают скорое процветание через реализацию нового «плана Маршалла», сильно напоминающего евангельскую историю о тридцати сребрениках. Но такая картина будущего — не более чем иллюзия», — подчеркнул глава МВД.

21 декабря президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине является общей трагедией. Он отметил, что Москва пыталась выстраивать добрососедские отношения с Уркаиной, которая после развала СССР указала в своей декларации о независимости нейтральный статус государства, однако эти попытки не увенчались успехом.

Путин также заявил о том, что из-за тактики террора, которая была развернута на территории Украины против всех политических деятелей, которые каким-либо образом высказывались за продолжение взаимодействий с Россией, стало очевидно, что никаких шансов восстановить с Украиной отношения у России нет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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