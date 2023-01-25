В Москве обнаружен мертвым сценарист сериала «Мост»

Тело лежащего без движения мужчины обнаружено на севере Москвы у одного из подъездов многоэтажного дома. Как сообщили 25 января в правоохранительных органах, прибывшая на место бригада медиков констатировала смерть человека.

По данным СМИ, погибшим оказался экс-сценарист российской версии сериала «Мост», 56-летний Дмитрий Курилов. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, для чего опрашивают соседей и родственников мужчины.

«В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что данный гражданин проживал на седьмом этаже вместе с супругой», — цитирует представителя следствия агентство Regnum.

Дмитрий Курилов родился 23 августа 1966 года в Костроме. В 1998 году он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино. За свою карьеру, которая началась в 1999 году, он успел поработать почти в 50 фильмах и сериалах, среди которых «Возвращение Мухтара», «Ваша честь», «Полицейский участок». В конце 1990-х Курилов также работал редактором программы «Аншлаг».

21 января сообщалось, что тело мужчины обнаружили в иномарке на парковке в Москве. Как рассказал на источник в экстренных службах, человек находился на заднем сиденье автомобиля, оставленном на парковке в Северном Чертаново.