Тело мужчины обнаружили в иномарке на парковке в Москве. Об этом 21 января сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что мужчина находился на заднем сиденье автомобиля, оставленном на парковке в Северном Чертаново.

По словам собеседника телеканала, голова мужчины была запрокинута, а глаза открыты. В силовых структурах данную информацию официально не подтвердили.

В июне 2022 года в Перми возле дома по улице Рабочей обнаружили мертвого бизнесмена в Porsche. Тело находилось на переднем сиденье машины. Тогда уточнялось, что мужчина умер от огнестрельного ранения.