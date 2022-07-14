Бизнесмена на Porsche с ранением в голову нашли на парковке в Перми

В Перми возле дома по улице Рабочей обнаружили мертвого бизнесмена на Porsche. По данным «Известий», тело находилось на переднем сиденье машины.

Автомобиль зарегистрирован на имя Серебренникова А., мужчина скончался от огнестрельного ранения в голову.

В данный момент выясняются подробности инцидента.

8 июня в Тамбовской области нашли тело бизнесмена с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, предпринимателя застрелил местный фермер, который затем совершил суицид. Ход проведения процессуальной проверки взят на контроль прокуратурой.