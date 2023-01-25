Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу
Мосгорсуд 25 января ликвидировал правозащитную организацию «Московская Хельсинкская группа» (МХГ). Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
Согласно иску Министерства юстиции, при проведении проверки в прошлом году у МХГ было зафиксировано 11 нарушений.
В частности, отмечалось, что члены группы участвовали в мероприятиях за пределами Москвы. При этом организация, согласно уставу, региональная.
Представители МХГ, в свою очередь, ссылались на незаконность проведенной проверки и настаивали на отказе в иске.
Кроме того, правозащитник и сопредседатель МХГ Валерий Борщев назвал претензии Минюста абсурдными.
Московская Хельсинкская группа была создана в мае 1976 года.
В апреле 2022 года первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом).