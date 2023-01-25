Реклама
Прямой эфир
Мир
Финляндия, Португалия и Норвегия заявили о готовности поставить Киеву Leopard
Мир
Экс-президент Польши заявил об уникальном для ФРГ шансе «разобраться» с Россией
Политика
Колокольцев сравнил поведение Киева с предательством Иуды
Мир
Захарова обвинила ФРГ в развязывании войны против РФ после слов Бербок о танках
Мир
Финляндия выдала Турции лицензию на экспорт оборонной продукции
Политика
Колокольцев предрек танкам Leopard судьбу нацистских «Тигров» и «Пантер»
Происшествия
Три учебных заведения разрушены в Кременной в результате удара ВСУ из HIMARS
Мир
Первые танки Leopard могут поставить Украине через три месяца
Мир
Глава минобороны Бельгии предложит выделить Украине новый пакет помощи
Мир
CNN узнал о планах США объявить о передаче Киеву танков Abrams на этой неделе
Общество
Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Махачкале

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу по иску Минюста
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд 25 января ликвидировал правозащитную организацию «Московская Хельсинкская группа» (МХГ). Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

На нет суд есть: споры по отказам в трудоустройстве стали выигрывать вдвое чаще
Что грозит работодателям за отклонение кандидатуры по итогам собеседования

Согласно иску Министерства юстиции, при проведении проверки в прошлом году у МХГ было зафиксировано 11 нарушений.

В частности, отмечалось, что члены группы участвовали в мероприятиях за пределами Москвы. При этом организация, согласно уставу, региональная.

Представители МХГ, в свою очередь, ссылались на незаконность проведенной проверки и настаивали на отказе в иске.

Кроме того, правозащитник и сопредседатель МХГ Валерий Борщев назвал претензии Минюста абсурдными.

Московская Хельсинкская группа была создана в мае 1976 года.

В апреле 2022 года первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023