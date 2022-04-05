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Суд оставил в силе ликвидацию правозащитного центра «Мемориал»

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом). Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

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«Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в решении суда.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации центра «Мемориал», удовлетворив иск столичной прокуратуры. Согласно позиции прокуратуры, центр и его руководство неоднократно подвергались штрафам за отсутствие маркировки иноагента на своих сайтах и в соцсетях. В самом «Мемориале» подчеркнули, что все штрафы были оплачены.

После судебного заседания адвокат центра Мария Эйсмонт заявила о намерении подать жалобу на решение Мосгорсуда.

За день до этого Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал» (признано в РФ иноагентом). Об этом просила Генпрокуратура РФ, указав, что организация в ходе своей деятельности стремится реабилитировать нацистских преступников, а также дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства.

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