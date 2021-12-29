Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах

Мосгорсуд принял решение о ликвидации признанного в РФ НКО-иноагентом центра «Мемориал», удовлетворив иск столичной прокуратуры. Об этом 29 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд постановил исковые требования прокуратуры о ликвидации межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал» удовлетворить в полном объеме», — сказал судья.

Судьей были оглашены только вводная и резолютивная части решения. Согласно позиции прокуратуры, «Мемориал» и его руководство неоднократно подвергались штрафам за отсутствие маркировки иноагента на своих сайтах и в соцсетях. В самом «Мемориале» подчеркнули, что все штрафы были оплачены.

Адвокат организации Мария Эйсмонт заявила о намерении подать жалобу на решение Мосгорсуда.

В суде присутствовали дипломаты из Испании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании, США и Германии.

Ликвидировать «Мемориал» ранее в этот день попросила столичная прокуратура. Прокурор отметил, что меры, принимаемые ранее в отношении «Мемориала», не привели к исправлению, общество «демонстрирует устойчивое пренебрежение к Конституции РФ и законам».

«Общество существует на деньги из иностранных источников, в том числе непосредственно от зарубежных государств. Правозащитный центр участвовал во всех протестных движениях, поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны», — заявил прокурор в ходе прений сторон.

За день до этого Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал». Об этом попросила Генпрокуратура РФ, указав, что организация в ходе своей деятельности стремится реабилитировать нацистских преступников, а также дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства.

9 декабря президент России Владимир Путин выразил надежду на справедливый судебный процесс в отношении «Мемориала». При этом глава государства напомнил, что центр пытается защищать организации, которые признаны в РФ террористическими и экстремистскими.

Ранее, 2 декабря, адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев рассказал «Известиям», что сотрудники правозащитного центра «Мемориал» могут быть привлечены к уголовной ответственности, если доводы о том, что НКО осуществляла поддержку экстремистских структур, подтвердятся.

Таким образом адвокат прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что появились доказательства поддержки «Мемориалом» запрещенных в России организаций, конкретных экстремистов и вербовщиков террористических организаций. Речь, в частности, идет о «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) и «Свидетелях Иеговы» (запрещена в РФ). Например, на страницах «Мемориала» вербовщики «Хизб ут-Тахрира» (запрещена в РФ) Ильдар Ахметзянов и Эмиль Зиятдинов выставлены преследуемыми по национальному признаку, хотя обоим вменяется именно террористическая деятельность.

11 ноября Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации организации «Мемориал». Инициатива объяснялась тем, что организация скрывала факт выполнения ею функции иноагента, из-за чего с 2019 года неоднократно привлекалась к административной ответственности. Кроме того, Московская прокуратура в иске о ликвидации организации указала, что правозащитный центр допускает оправдание деятельности сторонников террористической и экстремистских организаций.

«Мемориал» был включен в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году.