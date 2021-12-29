Прямой эфир
Авто
Aurus запустил виртуальный тур по заводу в Елабуге
Мир
В Германии заявили об отсутствии изменений в вопросе сертификации СП-2
Авто
Во Владивосток прибыл сухогруз с обледеневшими иномарками
Экономика
В ФАС усомнились в росте цен на бензин в 2022 году
Авто
В Москве выставили на продажу броневик «Скорпион» за 4,75 млн рублей
Общество
Владельца шахты «Листвяжная» Федяева оставили под арестом
Общество
Правительство выделит более 200 млрд рублей на развитие науки в 2022 году
Общество
В России могут расширить перечень влекущих за собой лишение гражданства преступлений
Культура
Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»
Недвижимость
В Сочи и Калининграде арендное жилье подорожало на 40%

Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд принял решение о ликвидации признанного в РФ НКО-иноагентом центра «Мемориал», удовлетворив иск столичной прокуратуры. Об этом 29 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Плохая память: что привело к ликвидации «Международного Мемориала»
Как закрытие НКО решением Верховного суда повлияет на работу по реабилитации жертв репрессий

«Суд постановил исковые требования прокуратуры о ликвидации межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал» удовлетворить в полном объеме», — сказал судья.

Судьей были оглашены только вводная и резолютивная части решения. Согласно позиции прокуратуры, «Мемориал» и его руководство неоднократно подвергались штрафам за отсутствие маркировки иноагента на своих сайтах и в соцсетях. В самом «Мемориале» подчеркнули, что все штрафы были оплачены.

Адвокат организации Мария Эйсмонт заявила о намерении подать жалобу на решение Мосгорсуда.

В суде присутствовали дипломаты из Испании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании, США и Германии.

Ликвидировать «Мемориал» ранее в этот день попросила столичная прокуратура. Прокурор отметил, что меры, принимаемые ранее в отношении «Мемориала», не привели к исправлению, общество «демонстрирует устойчивое пренебрежение к Конституции РФ и законам».

«Общество существует на деньги из иностранных источников, в том числе непосредственно от зарубежных государств. Правозащитный центр участвовал во всех протестных движениях, поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны», — заявил прокурор в ходе прений сторон.

За день до этого Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал». Об этом попросила Генпрокуратура РФ, указав, что организация в ходе своей деятельности стремится реабилитировать нацистских преступников, а также дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства.

9 декабря президент России Владимир Путин выразил надежду на справедливый судебный процесс в отношении «Мемориала». При этом глава государства напомнил, что центр пытается защищать организации, которые признаны в РФ террористическими и экстремистскими.

Ранее, 2 декабря, адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев рассказал «Известиям», что сотрудники правозащитного центра «Мемориал» могут быть привлечены к уголовной ответственности, если доводы о том, что НКО осуществляла поддержку экстремистских структур, подтвердятся.

Таким образом адвокат прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что появились доказательства поддержки «Мемориалом» запрещенных в России организаций, конкретных экстремистов и вербовщиков террористических организаций. Речь, в частности, идет о «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) и «Свидетелях Иеговы» (запрещена в РФ). Например, на страницах «Мемориала» вербовщики «Хизб ут-Тахрира» (запрещена в РФ) Ильдар Ахметзянов и Эмиль Зиятдинов выставлены преследуемыми по национальному признаку, хотя обоим вменяется именно террористическая деятельность.

11 ноября Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации организации «Мемориал». Инициатива объяснялась тем, что организация скрывала факт выполнения ею функции иноагента, из-за чего с 2019 года неоднократно привлекалась к административной ответственности. Кроме того, Московская прокуратура в иске о ликвидации организации указала, что правозащитный центр допускает оправдание деятельности сторонников террористической и экстремистских организаций.

«Мемориал» был включен в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021