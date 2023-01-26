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Офтальмолог рассказал о первых признаках катаракты

Офтальмолог Дгебуадзе: ярким признаком развития катаракты является затуманивание зрения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Катаракта — заболевание, характеризующееся частичным или полным помутнением хрусталика глаза. Как правило, катаракта не вызывает никаких болезненных ощущений, покраснения глаз или их раздражение, это заболевание влияет прежде всего на качество зрения. Об первых симптомах недуга «Известиям» рассказала врач-офтальмолог, врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук «СМ-Клиника» Ана Дгебуадзе в четверг, 26 января.

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«Ярким признаком в развитии катаракты является затуманивание зрения. Ощущение пелены или тумана перед глазами говорит о снижении остроты зрения или его резкости. Обычно в начале заболевания помутнения в хрусталике, вызванные катарактой, затрагивают небольшую периферическую часть хрусталика, и поэтому пациенты могут не знать о наличии катаракты и не замечают снижения зрения», — отметила специалист.

Она уточнила, что по мере прогрессирования катаракты зрение постепенно снижается и становится ощутимым, пациентам кажется, будто они смотрят через мутное, грязное стекло. При этом затуманивание зрения может не сильно беспокоить пациента в светлое время суток, но в сумеречное, когда уровень общей освещенности падает, проблемы со зрением начинают приобретать новый характер. Вместе с нечеткостью изображения меняется и цветовое восприятие — краски становятся более приглушенными.

«Появление ореолов и светорассеивание вокруг источников света является еще одним ярким признаком развития катаракты. Такое состояние особенно опасно для водителей автомобилей, так как свет встречных фар ослепляет их. При подобных симптомах становится сложнее управлять автомобилем даже на хорошо освещенных улицах, потому что от каждой лампочки они видят огромный поток лучей светорассеивания», — указала Дгебуадзе.

По ее словам, на начальной стадии развития катаракты отмечается снижение светочувствительности и, соответственно, потребность в более ярком освещении и двоение в глазах. Частые изменения в рецепте очков или контактных линзах также рассматриваются как один из симптомов катаракты.

«Успех лечения катаракты заключается в ранней диагностике. В случае появления таких жалоб требуется консультация врача-офтальмолога для постановки диагноза и определения правильной тактики лечения», — добавила эксперт.

22 января Дгебуадзе рассказала, у кого выше риск заболеваний глазных заболеваний и состояний, которые приводят к потере зрения или слепоте. В частности, причиной таких проблем могут стать курение и наличие сахарного диабета.

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