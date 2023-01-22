Офтальмолог назвала категории людей с повышенным риском проблем со зрением

Существует широкий спектр глазных заболеваний и состояний, которые приводят к потере зрения или слепоте. Каждое заболевание имеет свой собственный набор факторов риска. О том, у кого этот риск выше, «Известиям» рассказала врач-офтальмолог, врач-офтальмохирург кандидат медицинских наук «СМ-Клиника» Ана Дгебуадзе.

По ее словам, людям после 40 лет следует быть внимательнее к состоянию здоровья глаз, поскольку они наиболее подвержены возникновению проблем со зрением.

Также высокий риск возникновения глазных проблем отмечается среди людей с генетической предрасположенностью к определенным заболеваниям (когда у родственников первого ряда диагностированы глазные заболевания).

Причиной проблем с глазами может стать наличие сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний или гипертонической болезни. Также повышают риск глазных болезней курение и высокий уровень холестерина.

Людям с системными заболеваниями (например, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит и другие) и принимающим высокие дозы стероидов для лечения этих заболеваний Дгебуадзе также рекомендовала быть внимательнее к состоянию глаз.

«При наличии одного из нижеперечисленных симптомов следует как можно раньше обратиться к врачу-офтальмологу и не заниматься самолечением: резкое снижение зрения на один глаз, ощущение инородного тела (песка) в глазах, покраснения, выделения из глаз, постепенное появление тумана или пелены перед глазами, возникновение вспышек или мушек, плавающих перед глазами, ухудшение остроты зрения вдали или вблизи, повышенная светочувствительность, зуд, слезоточивость, новообразования на веках или в области самого глазного яблока», — добавила врач.

Также к специалисту стоит обратиться тем, кто проводит много времени за компьютером или чтением, при этом отмечая повышенную усталость в глазах.

Для того чтобы предупредить или вовремя приступить к лечению того или иного заболевания глаз, важно регулярно проходить плановый ежегодный осмотр у врача-офтальмолога, отметила Дгебуадзе.

Ранее, 11 ноября прошлого года, врач-офтальмолог офтальмологического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Василий Гладилин назвал основные причины косоглазия. Врач отметил, что чаще всего косоглазие возникает из-за нарушения иннервации, которая есть у каждой глазодвигательной мышцы. Иннервация — это сигнал от нервной системы, поступающий к определенной мышце для того, чтобы она пришла в движение.