Эксперт назвала оптимальную скорость домашнего интернета

Эксперт по телекоммуникациям Екатерина Кривошеева рассказала об оптимальной скорости домашнего интернета.

В беседе с радио Sputnik 25 января специалист отметила, что в России возможно подключить интернет со скоростью до 900 Мбит/с, но большинство пользователей выбирают менее быстрое соединение.

По словам Кривошеевой, российские операторы связи предлагают тарифы со скоростью домашнего интернета от 60 до 900 Мбит/с, но пока на отечественном рынке наиболее востребованы те пакеты услуг, которые включают «базовый минимум» — 100 Мбит/с, пишет RT.

Она высказала мнение, что это далеко не лучший вариант, и посоветовала выбирать тарифы с более высокой скоростью интернета.

По словам Кривошеевой, сейчас всё больше клиентов выбирают более быстрые варианты: 250–300 Мбит/с, отмечает телеканал «360».

«Я считаю, что это оптимальная скорость для текущих запросов пользователей», — подчеркнула эксперт.

Она объяснила, что от тарифов с меньшей скоростью соединения стоит отказаться тем, кто работает в интернете, а также семьям с несколькими подключенными к сети устройствами.

Еще одна причина выбрать тариф с более высокой скоростью, по словам эксперта, — определенные требования к качеству связи. Чаще всего это важно для тех, кто проводит много времени в Сети: за работой, играми или просмотром видео.

В июне заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко раскрыл способы защиты домашнего Wi-Fi от соседей. По его словам, в частности, можно сменить пароль из сложной комбинации букв и символов. Также можно регулярно обновлять программное обеспечение роутера: производители стараются постоянно повышать уровень защиты своих устройств.