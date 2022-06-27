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Эксперт раскрыл способы защиты домашнего Wi-Fi от соседей

Эксперт Назаренко посоветовал следить за роутером, чтобы выяснить, воруют ли соседи Wi-Fi
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Фото: Depositphotos.com
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Чтобы защитить свой домашний Wi-Fi от нежелательного использования посторонними людьми, например, соседями, каждый владелец роутера может прибегнуть к специальным мерам. Об этом рассказал в понедельник, 27 июня, заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

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По его словам, возможность подключиться к беспроводной сети соседям по подъезду и, таким образом, бесплатно пользоваться интернетом поможет пресечь простая замена пароля.

«Не используйте имена домочадцев или питомцев: ведь ваши соседи наверняка их знают. Придумайте сложную комбинацию с буквами разных регистров и цифр. При установке нового роутера обязательно смените заводской пароль на личный», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Назаренко подчеркнул, что также можно регулярно обновлять программное обеспечение роутера: производители стараются постоянно повышать уровень защиты своих устройств.

«Целесообразно и отключиться от устаревших протоколов маршрутизатора, например — от WEP. Через них злоумышленники с большей вероятностью смогут подключиться к вашей сети», — рассказал он.

В качестве еще одного способа была названа настройка антенны роутера, позволяющая подключать к нему устройства, находящиеся только в периметре одной квартиры. При этом прибегать к такому варианту без специальных технических знаний лучше не стоит, нужно обратиться к опытному специалисту.

Догадки по поводу того, подключен ли посторонний человек к сети, может развеять или подтвердить простой способ.

«Для начала отключите от роутера все домашние гаджеты. Если индикатор на нем продолжает мигать, значит, устройство по-прежнему «прогоняет» Wi-Fi», — отметил эксперт.

Также можно установить специальное мобильное приложение, фиксирующее, так называемых, Wi-Fi-воров. Такие приложения определяют количество устройств, подключенных к сети, их IP-адрес в локальной сети, иногда даже модель, бренд-производитель или операционную систему.

Ранее, 9 июня, аналитик по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артур Янбулатов рассказал, что мошенники могут украсть данные россиян с помощью точек доступа Wi-Fi, имитирующих кафе и рестораны. Он объяснил, что Wi-Fi-адаптеры в мобильных устройствах настроены на подключение к точке доступа с наилучшим сигналом, это автоматически приводит пользователя в сеть мошенника.

В мае специалисты Роскомнадзора также предупредили об опасности подключения к общественным точкам Wi-Fi. Они отметили, что общественные точки Wi-Fi опасны, поскольку пользователи после подключения к ним рискуют потерять платежные данные, документы, логины, пароли и другую личную информацию.

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