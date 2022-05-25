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Роскомнадзор предупредил об опасности публичных Wi-Fi сетей

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Специалисты Роскомнадзора предупредили об опасности подключения к общественным точкам Wi-Fi. Об этом говорится во вторник, 24 мая, в сообщении ведомства в Telegram.

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По словам специалистов, общественные точки Wi-Fi опасны, поскольку пользователи после подключения к ним рискуют потерять платежные данные, документы, логины, пароли и другую личную информацию.

Как отмечает сайт aif.ru, эксперты советуют перед подключением к публичному Wi-Fi тщательно изучить название точки доступа, поскольку мошенники могут создать сеть с названием, похожим на Wi-Fi кафе или другого общественного заведения.

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Во время прогулок рекомендуется отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi, чтобы случайно не подключиться к сетям злоумышленников.

Кроме того, в Роскомнадзоре призвали отказаться от использования банковских приложений или других важных сервисов посредством общественного Wi-Fi. Вместо этого лучше использовать мобильный интернет.

Эксперты указали на то, что отсутствие авторизации при подключении к публичной сети должно насторожить, поскольку это нарушение и говорит о том, что сеть небезопасна.

4 мая аналитик по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артур Янбулатов высказался о безопасности точек доступа Wi-Fi в аэропортах. По словам специалиста, злоумышленники в аэропорту могут использовать незащищенные общественные точки Wi-Fi для перехвата трафика от пользователей.

Он также призвал при использовании таких сетей отказаться от посещения страниц банков, соцсетей и иных сайтов с конфиденциальной и личной информацией, пишет RT.

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