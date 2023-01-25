Путин заявил об оккупации Германии со стороны США

Американские войска в Германии и юридически, и по факту до сих пор являются оккупационными. Об этом в среду, 25 января, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.

«После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора — американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные штаты — нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики [Германия] находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть — их там очень много», — сказал Путин.

Глава государства также напомнил студентам о том, что советские войска были в Австрии, но ушли оттуда добровольно. Россия же как правопреемник Советского Союза выступила в качестве гаранта конституции и нейтрального статуса Австрийской Республики.

«Очень многие рядовые граждане в Австрии это знают и благодарны России за такую позицию. <...> Что касается других европейских стран, — ситуация сложная», — добавил президент.

Ранее, в сентябре прошлого года, Путин заявлял, что Соединенные Штаты оккупируют Германию, Японию и Южную Корею, но при этом говорят о равноправии с ними. Российский лидер также указал, что действия США спровоцировали миграционные потоки в мире.

Президент РФ прибыл в МГУ имени М.В. Ломоносова в честь праздника Татьянин день, который ежегодно отмечается 25 января. По традиции глава государства общается со студентами. Перед этим он ознакомился с планами развития научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах.