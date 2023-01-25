Экс-депутата Илью Пономарева внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Ильи Пономарева) в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась в списке Росфинмониторинга в среду, 25 января.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Пономарев Илья Владимирович, 06.08.1975 года рождения, город Москва», — указано в соответствующем разделе сайта ведомства.

Согласно законодательству, средства включенных в список лиц замораживаются и банки приостанавливают их обслуживание.

Находящийся за границей Пономарев ранее был объявлен в розыск и заочно арестован, ему вменяется «публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической ненависти». Решение в августе 2022 года вынес Коптевский районный суд Москвы.

В апреле 2015 года, исходя из запроса Генеральной прокуратуры, Госдума лишила Пономарева депутатской неприкосновенности для расследования по делу о растрате средств фонда «Сколково». Тогда же в рамках дела в отношении экс-депутата в ряде регионов прошли обыски.

После возбуждения против него дела о растрате Пономарев покинул Россию. Сначала он уехал в США, а потом на Украину, в 2019 году он получил украинское гражданство.