В отношении бывшего депутата Госдумы возбудили дело о фейках о ВС РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (настоящий материал касается физического лица Ильи Пономарева, выполняющего функции иноагента) о распространении фейков против ВС РФ.

Об этом 29 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело возбуждено по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).

По информации СМИ, в рамках дела уже проводятся обыски в семи городах России.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации 4 марта. В тот же день его подписал президент страны Владимир Путин. Как отмечалось ранее, закон нужен для защиты страны и граждан от потока недостоверной информации, которую распространяют информационные ресурсы, в том числе контролируемые из-за рубежа.

В Сети активно распространяются фейки на фоне спецоперации РФ, о которой президент страны объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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