Реклама
Прямой эфир
Мир
Рогов заявил о пяти ночных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Армия
Российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление
Общество
Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре под Иркутском
Мир
В шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу
Общество
После гибели животных и серии проверок Приморский океанариум сменил директора
Мир
В МИД России отклонили «формулу мира» Зеленского
Мир
Экс-разведчик США назвал «чистым злом» политику Вашингтона по Украине
Общество
В России до конца года сертифицируют первый воздушный беспилотник
Общество
Психиатр назвала новогоднюю хандру возможным проявлением трудоголизма
Мир
WSJ сообщила о сокращении в декабре экспорта сырой нефти из РФ
Мир
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины
Общество
Обыски прошли в регионах РФ в рамках дела в отношении экс-депутата Пономарева

В отношении бывшего депутата Госдумы возбудили дело о фейках о ВС РФ

В отношении бывшего депутата Госдумы Пономарева возбудили дело о фейках о ВС РФ
0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (настоящий материал касается физического лица Ильи Пономарева, выполняющего функции иноагента) о распространении фейков против ВС РФ.

Об этом 29 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело возбуждено по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).

По информации СМИ, в рамках дела уже проводятся обыски в семи городах России.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации 4 марта. В тот же день его подписал президент страны Владимир Путин. Как отмечалось ранее, закон нужен для защиты страны и граждан от потока недостоверной информации, которую распространяют информационные ресурсы, в том числе контролируемые из-за рубежа.

В Сети активно распространяются фейки на фоне спецоперации РФ, о которой президент страны объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022