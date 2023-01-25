Уровень воды в реке Дон упал до рекордных отметок в Ростове-на-Дону
Уровень воды в реке Дон достиг критических отметок 25 января в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на информацию Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Низкий уровень воды отмечается на участке Аксай – Азов. Показатели оказались ниже неблагоприятных отметок.
Синоптики не прогнозируют осадки в Ростове 25 января. В ночные часы вероятны заморозки до –6 градусов.
В декабре в Ростовской области свыше 50 судов не могли выйти в море из-за того, что им не хватало глубины для передвижения. Специалисты сообщали, что сильный и устойчивый ветер выдул воды в реке Дон до критически низких значений.
Днем ранее сообщалось о подъеме уровня воды в реке Ангаре в Иркутской области. При этом подтопление низин не прогнозируется.