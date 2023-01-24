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Уровень воды вырос в реке Ангаре в Иркутской области

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Подъем уровня воды зарегистрирован в минувшие сутки на реке Ангаре в Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на МЧС региона.

Постоянный мониторинг обстановки ведет администрация Ангарского городского округа. Подъем воды зарегистрирован в районе садоводств «Огонек» и «Юбилейный-3». На место выехала межведомственная оперативная группа, в состав которой вошли представители Енисейского бассейнового водного управления.

Кромка льда в нижнем бьефе Иркутской ГЭС находится в районе станции Суховская. По прогнозам гидрометцентра, в ближайшие три дня ожидается продвижение кромки ледостава вверх по течению реки на 6–12 км. Из-за неустойчивой температуры ожидаются колебания кромки льда между Усть-Балеем и Ангарским городским округом. При этом подтопления низин не прогнозируются.

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