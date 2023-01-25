КамАЗ готовит тестирование беспилотных авто на трассе М-11 «Нева»

Специалисты научно-технического центра КамАЗа начали работы по реализации проекта «Беспилотные логистические коридоры». В рамках этой программы на федеральной трассе М-11 «Нева» будут тестироваться беспилотные грузоперевозки, сообщила 25 января пресс-служба завода.

На КамАЗе отметили, что, несмотря на санкции, завод продолжает работу в высокотехнологичных отраслях для реализации стратегических проектов и обеспечения технологического суверенитета России.

Один из лидеров российского грузового машиностроения готовится к тестированию беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева». В конце 2022 года по трассе проехали автомобили «КамАЗ-54901» и «КамАЗ-54907», было отсканировано полотно дороги. Сейчас идут работы по созданию ее высокоточной цифровой карты.

Специалисты компании пояснили, что это обеспечит безопасное движение автомобилей-роботов, а также позволит им иметь полную информацию об инфраструктурных объектах на дороге. Все это в совокупности даст беспилотному грузовому автомобилю возможность правильно планировать свои действия на дороге при совершении различных маневров.

27 июня на КамАЗе сообщили, что совместно со специалистами МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали тяжелый самосвал «КамАЗ-6559» «Юпитер 30», предназначенный для карьерных работ в автономном режиме. Беспилотник оснащен камазовским двигателем рабочим объемом 11,9 л, который работает в паре с генератором. Полный привод осуществлен благодаря применению в самосвале двух тяговых электродвигателей — по одному на каждый мост.