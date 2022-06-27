КамАЗ разработал беспилотный карьерный самосвал

Конструкторы НТЦ ОАО «КамАЗ» вместе со специалистами МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали тяжелый самосвал КамАЗ-6559 «Юпитер 30», предназначенный для карьерных работ в автономном режиме. Об этом следует из пресс-релиза завода, поступившего в распоряжение «Известий».

Беспилотник создан для перевозки разрыхленной горной массы или руды по безлюдной технологии — без присутствия людей в опасной зоне работы большегрузных машин и экскаваторов. Это прослеживается в конструкции автомобиля — отсутствует кабина для водителя. Самосвал с колесной формулой 4×4 построен на жесткой раме, обладает гибридной трансмиссией с буферными батареями для рекуперации энергии, которая накапливается при торможении или движении под уклон.

Для улучшения эксплуатационных характеристик на самосвале реализован челночный режим движения: машина после загрузки без разворотов едет на место разгрузки, а разгрузившись, едет в обратном направлении без дополнительных маневров.

«Юпитер 30» оснащен камазовским рядным шестицилиндровым двигателем рабочим объемом 11,9 л, который работает в паре с генератором. Полный привод осуществлен благодаря применению в самосвале двух тяговых электродвигателей — по одному на каждый мост. Автомобиль способен перевозить груз объемом до 30 т в полностью автоматическом либо дистанционном режиме. При этом скорость его движения ограничена до 56 км/ч.

Длина самосвала — 8769 мм, ширина — 2709 мм, высота — 3499 мм. Самосвальная платформа объемом 21,5 куб. м используется для перевозки добываемой руды или вскрышных пород. В зимнее время кузов обогревается отработавшими выхлопными газами двигателя.

После полигонных испытаний в Научно-техническом центре КамАЗа самосвал будет работать в опытной эксплуатации одного из разрезов в Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что КамАЗ с апреля 2022 года начал выпуск грузовых автомобилей поколения К3 с двигателями экологического класса «Евро-2».