Подозреваемый в педофилии психолог упал с крыши во время задержания и погиб
В Ленинградской области известный психолог, основатель Института биосенсорной психологии Владимир Тонков, которого подозревали в педофилии, погиб, пытаясь сбежать от полиции во время задержания.
По данным «Известий», инцидент произошел 24 января в деревне Мухоловка. Мужчина пытался сбежать через крышу четырехэтажного дома, но сорвался. От полученных травм он скончался.
По данным следователей, летом 2022 года Тонков неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
В ходе обыска правоохранительные органы обнаружили в доме психолога фотографии обнаженных людей, позировавших перед камерой в присутствии малолетних детей. Установлено, что снимки были сделаны на территории дома Тонкова.
Ранее, 14 декабря, в крымском Джанкое районный суд приговорил 34-летнего местного жителя к 12 годам колонии за сексуальное насилие над ребенком. Установлено, что в мае 2018 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал маленькую девочку.