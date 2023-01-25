Пэрис Хилтон объявила о рождении первенца

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон объявила о появлении на свет своего первенца.

Новостью о том, что она и ее муж, предприниматель Картер Реум стали родителями, Хилтон поделилась в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны). Она опубликовала фотографию с малышом, сжимающим ее большой палец, подписав ее «Тебя уже любят, без всяких слов».

«Я всегда мечтала быть матерью, и я так счастлива, что Картер и я нашли друг друга. Мы так рады, что вместе создали семью, и наши сердца разрываются от любви к нашему новорожденному малышу», — цитирует актрису журнал People.

О том, что Хилтон и Реум заключили брак, стало известно 13 ноября 2021 года. Для церемонии звезда выбрала платье от Oscar de la Renta. По ее словам, она сильно волновалась на торжестве, особенно во время свадебного танца.

В июле 2022 года Хилтон объявила о своей беременности. Она прошла процедуру ЭКО по совету своей подруги Ким Кардашьян. Звезда также добавила, что хотела бы стать мамой для мальчика и девочки.