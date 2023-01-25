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Россиянка вернулась на родину с отобранным ювенальной службой ФРГ сыном

Россиянка, у которой ювенальная служба отобрала ребенка в ФРГ, вернулась в РФ с сыном
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Россиянка Нелли Бирюкова с сыном Александром, которого удерживала ювенальная служба Германии, вернулись в Россию. Об этом «Известия» узнали в среду, 25 января.

«Забрала, наконец-то, своего сына! Что-что я сделала — приехала и со школы его забрала, и всё. Я, может быть, даже совершила преступление, за которое придется отвечать», — уверенно заявила женщина.

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Бирюкова добавила, что допускает возможное преследование со стороны властей ФРГ с требованием возвращения Александра. Пока ни Нелли, ни ее сыну не поступало никаких звонков по поводу их возвращения в Россию.

«У нас сим-карта немецкая, мы вне зоны сейчас», — добавила она.

В ФРГ Александра оставили без матери за то, что он якобы слишком часто опаздывал в школу и пропускал многие уроки по состоянию здоровья. После этого подросток был помещен в приют евангелической церкви Брауншвейга, где его незаконно удерживали с июля 2022 года.

Как рассказывала Нелли, мальчика содержали в ужасных условиях, не выдавая ему теплых вещей и достаточного количества еды. Кроме того, россиянка сообщила о регулярных унижениях ее сына и попытках настроить его против матери.

Женщина добавила, что такое отношение стало причиной болезни мальчика, однако чиновники отказывались передавать его врачам. Более того, его планировали направить в психиатрическую клинику и навсегда запретить общаться с матерью.

В августе 2022 года Генконсульство РФ в Барселоне сообщило о том, что социальные службы Испании забрали двух несовершеннолетних детей у россиянки и не выходят на контакт с российскими дипломатами. Двух дочерей у Елены Ланг забрали 17 июня без каких-либо уведомлений. Их увезли из школы, забрав с уроков.

Испанская сторона утверждает, что Ланг украла подростков после гибели «настоящих» родителей во время спецоперации на Украине. Ланг в доказательство обратного приводит семейный архив фото видео с детьми, в том числе из роддома, и мужем — гражданином Швейцарии.

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