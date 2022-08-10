Соцслужбы Испании отобрали у россиянки двух детей

Социальные службы Испании забрали двух несовершеннолетних детей у россиянки и не выходят на контакт с российскими дипломатами, сообщает 10 августа «РИА Новости» со ссылкой на Генконсульство РФ в Барселоне.

«Случай с изъятием детей у семьи (Елены) Ланг хорошо известен Генеральному консульству России в Барселоне. В нашем распоряжении имеются все документы относительно этого дела, включая заключение департамента по делам опеки правительства Каталонии, а также свидетельства о рождении и российские паспорта детей», — заявили в Генконсульстве России.

По информации российской дипмиссии, соцслужбы Испании изъяли детей без предварительного уведомления родителей. В Генеральном консульстве также заверили, что оказывают россиянке юридическую и консульскую помощь.

«Находимся на постоянной связи с матерью детей Еленой Ланг. Генконсульство направило запросы в компетентные органы, социальные службы Испании, для получения разъяснений по этому делу, в том числе официальный запрос уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка. До настоящего момента ответы не получены», — добавили в Генконсульстве.

Ранее, 9 августа, сотрудники полиции и МЧС России вызволили из квартиры в Иркутске пятилетнюю девочку, просидевшую сутки без взрослых. Как уточнили в ведомстве, накануне вечером местный житель сообщил правоохранителям, что на четвертом этаже многоквартирного дома на балконе длительное время совсем одна стоит маленькая девочка.