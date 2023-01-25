Самые дешевые арендные квартиры сдавались в Москве за 25 тыс. рублей

Выбор самого дешевого арендного жилья в Москве, комнат и квартир со ставками найма не более 25 тыс. рублей в месяц невелик — всего 4,3% в общем объеме предложения. Об этом «Известиям» 25 января рассказали аналитики компании «Инком-Недвижимость».

Лоты с ценой 26–45 тыс. рублей в месяц занимают 37,4% в экспозиции, жилплощадь стоимостью 46–65 тыс. рублей — 28,7%, квартиры по цене от 66 тыс. рублей в месяц и выше — 29,6%, рассказали в компании.

Специалисты управления аренды квартир компании изучили состав предложения найма в старых границах столицы (исключая ЗелАО). Однокомнатные квартиры занимают 31,3% экспозиции, на двухкомнатные приходится 39,5%, на трехкомнатные — 19,8%. Многокомнатные составляют 4,1%, комнаты — 5,3%.

По данным компании, усредненная цена аренды самого ходового товара, однокомнатной квартиры, более всего снизилась в ЮВАО — на 5,5% (с 34,9 тыс. рублей в январе 2022 года до 33 тыс. рублей в январе 2023 года); в ЮЗАО — на 5,2% (с 38,3 тыс. до 36,3 тыс.) и в ВАО — на 3,7% (с 35 тыс. до 33,7 тыс.).

Средняя арендная ставка однокомнатной квартиры в ЦАО за год уменьшилась на 3,5% (с 57 тыс. рублей до 55 тыс. рублей); в ЮАО зафиксировано снижение на 2,8% (с 35,6 тыс. до 34,6 тыс.); в СЗАО — на 2,6% (с 38,2 тыс. до 37,2 тыс.); в ЗАО — на 2,3% (с 44 тыс. до 43 тыс.).

В САО и СВАО медианные цены за год не изменились и составляют 39,3 тыс. рублей и 35,4 тыс. рублей соответственно.

«Изменения средних цен предложения на рынке аренды преимущественно происходят механически. При вымывании из экспозиции ликвидных экономичных лотов остаются более дорогие, что поднимает усредненный ценовой показатель. И, напротив, при низком спросе предложение увеличивается и пополняется дешевыми объектами, вследствие чего медианная цена уменьшается», — объяснила заместитель директора управления аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

По ее прогнозам, оживление на рынке наступит не раньше марта–апреля.

«Также на фоне роста активности мы считаем возможным переход части потенциальных покупателей на рынок аренды — вероятно, что некоторые приезжающие в Москву на ПМЖ с намерением приобрести квартиру будут ждать дальнейшего снижения цен в сегменте продаж и пока предпочтут арендовать жилье», — добавила эксперт.

Накануне, 24 января, «Известия» ознакомились с экспертным рейтингом российских мегаполисов с самой доступной средней стоимостью аренды однокомнатных квартир. Исследование провела федеральная компания «Этажи».