Названы города с самой доступной арендой жилья

Эксперты составили рейтинг российских мегаполисов с самой доступной средней стоимостью аренды однокомнатных квартир. С исследованием федеральной компании «Этажи» ознакомились «Известия».

На первом месте в рейтинге — Челябинск, где средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в январе 2023 года составила 14,6 тыс. рублей.

На втором месте — Волгоград, в котором средняя ставка аренды однушек составляет 15,8 тыс. рублей.

На третьем — Омск со средней ставкой 16,1 тыс. рублей.

Также в десятку лидеров по доступности аренды однокомнатных квартир вошли Самара (17,5 тыс. рублей), Уфа (17,6 тыс. рублей), Пермь (17,9 тыс. рублей), Красноярск (18,1 тыс. рублей), Нижний Новгород (18,9 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (19,6 тыс. рублей) и замыкает десятку Воронеж (20,8 тыс. рублей).

Средняя же ставка аренды однокомнатных квартир в Москве в январе составила 46 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 28,4 тыс. рублей.

«По сравнению с январем прошлого года в части крупных городов России ставки аренды стали ниже, в других зафиксирован рост ниже уровня официальной инфляции. Повышение доступности арендного жилья может привести к новой волне спроса со стороны тех, кто снял квартиры на пике роста ставок в конце 2021 года», — сказала директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.