Съемный метод: арендное жилье в России может подорожать к весне на 15%

Цены на арендное жилье в России к весне могут подняться до 15%. За последний месяц они уже выросли до 6% в некоторых городах, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости. Это происходит из-за сокращения объема предложения после заметного роста осенью 2022 года. Так, квартиры, которые тогда пополнили арендный фонд, снова выставили на продажу, в том числе чтобы закрыть ипотечные кредиты, которые брали в расчете на реализацию старого жилья. Кроме того, некоторые уехавшие в страны СНГ граждане возвращаются из-за ужесточения режима безвизового пребывания там.

Арендные ставки

За последний месяц в России снизился объем предложения арендного жилья — в крупных городах в среднем на 8–10%, рассказал «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. Заметнее всего показатель уменьшился в Москве и Санкт-Петербурге — на 15–20%.

По данным госкомпании «Дом.РФ», в декабре прошлого года число объявлений о сдаче квартир в аренду в стране сократилось на 10% после двух месяцев роста (+29% в октябре и +6% в ноябре). Количество новых объявлений об аренде снизилось на 18%. В результате цены на съемные квартиры начали стабилизироваться после заметного снижения.

Съемный метод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Так, по информации «Дом.РФ», в средних и небольших городах стоимость аренды за месяц поднялась примерно на 6%, в миллионниках — на 1%. К весне же, по прогнозу Александра Иванова, ставки в крупных городах могут подняться на 10–15%.

Как уже писали «Известия», за 2022 год средние цены на арендное жилье в крупных городах заметно упали, поскольку спрос снизился, а предложение выросло — в том числе за счет покинувших страну россиян и граждан, приостановивших продажу квартир из-за неопределенной ситуации. Например, в Москве однушки за год подешевели на 21%, в Санкт-Петербурге — на 14%.

— Ситуация на рынке аренды жилья в отношении цен сейчас разнонаправленная. В одних городах тренд на снижение сменился ростом, в других еще идет корректировка, но в любом случае замедление роста объема предложения тормозит дальнейшее падение ставок аренды, — сказал Александр Иванов.

По информации компании «Этажи», однокомнатные квартиры за прошедший месяц подорожали заметнее всего в следующих городах-миллионниках: в Ростове-на-Дону — на 2,9%, в Перми — на 1,3%, в Омске — на 1,1%, в Волгограде — на 0,8%, в Нижнем Новгороде — на 0,5%, в Казани — на 0,4%. Средняя ставка аренды двухкомнатных квартир выросла в Ростове-на-Дону на 2,8%, в Уфе — на 2,4%, в Перми — на 1,9%, в Волгограде — на 1,3%, в Москве — на 0,3%.

По словам Александра Иванова, сейчас квартиры, которые пополнили арендный фонд осенью, снова выставили на продажу или уже продали, в том числе чтобы закрыть ипотечные кредиты — их брали в расчете на реализацию старого жилья. Кроме того, граждане постепенно оправляются от шока, вызванного сложившейся ситуацией, а некоторые уехавшие в страны СНГ возвращаются из-за ужесточения режима безвизового пребывания там, например в Казахстане, сказал он.

Съемный метод Фото: РИА Новости

Есть и города, где цены пока падают. За прошедший месяц максимальное снижение в сегменте однокомнатных квартир произошло в Санкт-Петербурге (-6%), Новосибирске (-2,4%), Самаре (-2%), Уфе (-1,6%), Красноярске (-1,1%) и Москве (-1%), уточнил Александр Иванов.

По информации «Циана», в миллионниках средние ставки на однушки выросли на 0,1% (до 20,2 тыс. рублей за квартиру в месяц), в городах с населением от 500 тыс. и выше снизились на 2% (до 18,7 тыс.).

По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, цены предложения (но не реальные ставки) выросли в эконом-сегменте арендного жилья. В сегментах бизнес- и премиум-класса этот показатель не увеличивается, подчеркнул эксперт.

Перспективы будущего

Рынок аренды быстро восстанавливается, подтвердила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Например, в Москве нет дефицита арендаторов и сейчас идет обновление персонала во многих организациях — на хорошие зарплаты приезжают новые специалисты. Поэтому спрос на съемное жилье есть и нас ждет рост ставок, считает эксперт.

— На фоне введения Казахстаном нового порядка пребывания безвизовых мигрантов, согласно которому с 27 января россиянам разрешено находиться в стране не более 90 дней в течение 180-дневного периода, ситуация на рынке жилой аренды в крупных городах РФ может резко измениться весной, — согласен Александр Иванов.

Съемный метод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сейчас в Казахстане проживает около 150 тыс. россиян, при этом разрешение на временное проживание оформило только около 25%, привел он данные.

— Если россияне, не получившие разрешения на временное проживание, решат вернуться обратно, можно ожидать резкого увеличения спроса на аренду жилья и восстановления цен, в среднем они могут подняться на 10–15%, — предположил специалист.

По мнению Константина Апрелева, спрос на съемное жилье в стране будет увеличиваться, но к существенному росту стоимости это не приведет до августа. В том числе потому, что доходы населения не поднимаются, пояснил он.

Если не произойдут глобальные потрясения, вряд ли стоит ждать существенных изменений на арендном рынке, солидарна управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Мария Жукова. Во многом ситуация будет зависеть от рынка труда, то есть от спроса на съемные квартиры. Но такого рывка, как в середине 2021-го, в компании не ожидают, добавила она.